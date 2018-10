Celtic Nights Esslingen - 23rd Guinness Irish Christmas

Mit dem All-Star-Ensemble NEW ROAD treten klingende Namen der irischen Szene rund um den Uillean Piper LEONARD BARRY beim „IRISH CHRISTMAS 2018” auf. Er wird Kult-Figuren wie CATHY JORDAN Gesang, Bodhran (Dervish), RICK EPPING Mundharmonika, Concertina , LEONARD PODOLAK am 5-saitigen Banjo (von der kanadischen Supergroup THE DUKHS), Top-Fiddler ANDY MORROW und Irlands Ausnahme-Gitarristen JOHN McLOUGHLIN (Sinead O`Connor, Mary Black usw) erstmals gemeinsam auf Tournee bringen! Die große Sensation ist die Verpflichtung des legendären Gitarristen, Sänger, Produzenten und Arrangeurs JOHN DOYLE! John gründete 1996 mit Seamus Eagan, Karan Casey und Winnie Horan den irisch-amerikanischen Top-Act SOLAS. 2000 trennte er sich von der Band und stieg zum vermutlich wichtigsten Gitarristen der gesamten Szene auf. Er wirkt auf über 90 CDs mit, seine Zusammenarbeit mit Größen wie Donal Lunny, Mike McGoldrick, Liz Carroll, Alison Brown würde Bücher füllen. John war auch einige Jahre der musikalische Direktor und Arrangeur von Folk-Ikone Joan Baez und ist fixes Mitglied in der „Transatlantic Session House band” der BBC. Sein kongenialer Partner auf der Bühne bei dieser Tour ist niemand geringerer als Uillean Pipe-Guru und Flöten-Maestro MIKE McGOLDRICK, der mitten in einer ebenfalls Bände füllenden Karriere in den letzten Jahren vor allem als fixes Mitglied in der MARK KNOPFLER BAND zu Weltruhm gelangte. Eröffnet wird das 23. IRISH CHRISTMAS Festival von der irisch-stämmigen Sängerin/Gitarristin LORRAINE JORDAN