Celtic Nights Esslingen // 28th Guinness IRISH CHRISTMAS

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Die Sensation ist perfekt! ALTAN, die Kronjuwelen des Irish Folk, werden zum 40-jährigen Band-Jubiläum nun endlich beim Guinness IRISH CHRISTMAS aufspielen.

Eröffnet werden die Abende von dem neuen, jungen, dynamischen Quartett Buíoch.

Altan ist ohne Übertreibung ein Denkmal irischer Kultur. Es ist aber ein lebendes Denkmal, eines, an dem auch nach 40 Jahren noch kräftig weiter gebaut wird. Man sieht dies an vielen kleinen aber auch großen Ehrungen. Es gibt zum Beispiel nur fünf Bands, welche die irische Post mit einer eigenen Briefmarke geehrt haben. Altan ist eine davon.

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Konzerte & Live-Musik
