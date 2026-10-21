Celtic Nights Esslingen // 29th Guinness IRISH CHRISTMAS

Mit einem abwechslungsreichen Programm unter dem Motto „Diaspora“ geht Guinness Irish Christmas in seine 29. Saison.

Das diesjährige Line-up erzählt von den musikalischen Wegen jener Menschen, deren Familien Irland oder Schottland verlassen mussten und die ihre kulturellen Wurzeln über Generationen hinweg bewahrt haben.

Eine besondere Wiederbegegnung gibt es mit der Harfenistin Laoise Kelly, die nun bereits zum dritten Mal beim Guinness Irish Christmas gastiert. Die vielfach ausgezeichnete Musikerin revolutionierte die irische Harfe als Soloinstrument und wurde bereits in den 1990er-Jahren als „Jimi Hendrix of the Celtic Harp“ gefeiert. 2020 erhielt sie die Auszeichnung TG4 Musician of the Year. Darüber hinaus arbeitete sie mit Künstler*innen wie Kate Bush, The Chieftains, Mary Black und Christy Moore zusammen und zählt bis heute zu den herausragenden Persönlichkeiten der irischen Musikszene.

Für den traditionellen Schwerpunkt des Abends sorgt Mike McGoldrick mit The McGoldrick Family. Die Familiengeschichte führt von der Grafschaft Galway nach Manchester, wo die musikalischen Traditionen der irischen Diaspora bis heute lebendig geblieben sind. Gemeinsam mit seinen Nichten präsentiert McGoldrick traditionelle Musik in ihrer ursprünglichsten Form. Als Gründungsmitglied von Flook und Lúnasa, langjähriges Mitglied von Capercaillie, den Transatlantic Sessions sowie der Band von Mark Knopfler zählt er zu den einflussreichsten Musikern des modernen Irish Folk. Die BBC bezeichnete ihn als „one of the greatest flute players in the world“.

Den krönenden Abschluss bilden Cassie & Maggie MacDonald aus Nova Scotia. Die mehrfach preisgekrönten Schwestern stehen in der Tradition jener schottischen Familien, die während der Highland Clearances nach Kanada auswanderten. Mit furiosem Fiddle-Spiel, mehrstimmigem Gesang, Piano, Gitarre und Stepptanz verbinden sie keltisches Erbe mit ungeheurer Energie. Zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen, darunter bei den JUNO Awards und den Canadian Folk Music Awards, unterstreichen ihren internationalen Ruf.

Drei außergewöhnliche Acts, drei unterschiedliche Geschichten der Diaspora – und ein Abend voller Virtuosität, Leidenschaft und keltischer Musikkultur.