Celtic Nights Esslingen

Aufregende neue Töne von der windumtosten schottischen Ostküste

Iona Fyfe, die junge Folksängerin aus Aberdeen, inzwischen eine der bedeutendsten jungen Sängerinnen Schottlands, ist tief in den Gesangstraditionen des Nord-Ostens verwurzelt. Sie erhielt die Auszeichnung „Singer of the year“ bei den MG ALBA Scots Trad MusicAwards 2018 und im Dezember 2019 wird die Auszeichnung „Folkband of the year“ der MG ALBA Scots TradMusic Awards vergeben.„Sie ist eine der besten Sängerinnen Schottlands“.

Iona Fyfe – Gesang

Aidan Moodie – Gitarre, Gesang

Charlie Grey – Geige