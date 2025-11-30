Celtic Nights Esslingen

Die preisgekrönte schottische Sängerin Kim Carnie wurde bei den MG ALBA Scots Trad Music Awards 2021 als gälische Sängerin des Jahres ausgezeichnet.

Mit ihrer samtigen und leicht rauchigen Stimme begeistert sie nicht nur als Leadsängerin der Band Mànran auf internationalen Bühnen, sondern ist auch als Moderatorin beim Fernsehsender BBC Alba bekannt und weltweit auf Soundtracks für Filme und Computerspiele zu hören, darunter bei der Netflix-Produktion Outlaw King sowie den Computerspielen Black Mirror und The Bard's Tale.

Seit dem Start ihrer Solokarriere im Jahr 2018 hat sich Kim zu einer der gefragtesten Sängerinnen Schottlands entwickelt. Sie arbeitet mit renommierten Produzenten wie Jim Sutherland (Lachsfischen im Jemen), Donald Shaw (Capercaillie) und Ged Grimes (Simple Minds) zusammen. Neben ihrer Arbeit mit Mànran tourt sie seit 2019 auch mit der neuen Band Staran als Leadsängerin. Als angesehene Komponistin wurde sie bereits für das Blas Festival, das Scottish Storytelling Centre und mehrere Computerspielfirmen engagiert. Aktuell arbeitet sie am Soundtrack für einen kommenden Dokumentarfilm.

Im Sommer 2022 veröffentlichte Kim ihr erstes Soloalbum "And So We Gather", das mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Auf dem Album sind viele bekannte Größen der schottischen Folkszene zu hören, darunter Donald Shaw, Julie Shaw, Julie Fowlis, Karen Matheson sowie der senegalesische Kora-Spieler Kadialy Kouyate und der preisgekrönte Saxophonist Matt Carmichael.

Im November/Dezember 2025 wird Kim Carnie mit ihrer Band, bestehend aus Innes White an der Gitarre, Megan Henderson an der Geige und John Lowrie am Piano, in Deutschland zu erleben sein. Fans können sich auf einzigartige Konzerte freuen, bei denen Kim Carnies beeindruckende Stimme und musikalisches Talent im Mittelpunkt stehen werden.