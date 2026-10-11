Celtic Nights Esslingen

Die preisgekrönte Irish-Folk-Band Goitse gehört zweifellos zu den herausragenden Vertreterinnen ihres Genres weltweit.

Seit nunmehr 15 Jahren tourt die Band um den Globus und begeistert ihr Publikum mit ihrer unverkennbaren Mischung aus eigenen Kompositionen und zeitlosen, traditionellen Melodien. Mit diesem charakteristischen Sound – durchzogen von feinen Worldmusic-Einflüssen – haben die fünf außergewöhnlichen Musiker:innen eine Klangwelt geschaffen, die berührt, mitreißt und Generationen verbindet.

Gemeinsam mit der charismatischen Sängerin und Fiddlespielerin Joanna Hyde entführen Daniel Collins, Colm Phelan, Alan Reid und Conal O'Kane die Zuhörer:innen auf eine faszinierende Reise durch die Weiten des Irish Folk. Ihr dynamisches Zusammenspiel und die energiegeladenen Auftritte lassen die Bühnen beben und machen deutlich, warum Goitse seit 15 Jahren zu den gefragtesten Live-Acts der Szene zählt.

Die Band versteht es meisterhaft, tief verwurzelte Traditionen mit modernen, innovativen Elementen zu verbinden. So entsteht ein zeitgemäßer und zugleich authentischer Klang, der sowohl treue Fans als auch neue Zuhörer:innen in seinen Bann zieht. Nicht ohne Grund bezeichnete die Irish Post sie als „einfach fantastisch“ – ein Kompliment, das die Leidenschaft, Virtuosität und Bühnenpräsenz dieser außergewöhnlichen Musiker:innen perfekt einfängt.

Im November 2026 wird Goitse erneut auf Tournee durch Deutschland sein – ein ganz besonderes Highlight im Jubiläumsjahr der Band. Wer die Magie lebendiger, kraftvoller und authentischer Irish-Folk-Musik erleben möchte, sollte sich dieses Konzertereignis nicht entgehen lassen.