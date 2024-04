Nah dran an der Gegenwart, der Gereiztheit der Zeit, an menschlichen Verstrickungen in die Macht des Geldes, an den Wechselwirkungen turbokapitalistischer Systeme und der Menschen, die sie ermöglichen und stabilisieren bzw. an ihnen zerbrechen oder scheitern – dort sind Ulrich Peltzers Romane angesiedelt. Sein neuer Roman »Der Ernst des Lebens« erzählt von Bruno van Gelderen; aufgewachsen auf einem Bauernhof am Niederrhein, landet er in den späten Neunzigern in Berlin. Statt zu studieren, arbeitet er für eine Konzertagentur und verspielt sein Geld an Slot Machines. Alkohol und Amphetamine tun ihr Übriges, nach Überfällen auf eine Kinokasse und einen Spätkauf verbringt er zwei Jahre im Gefängnis. Danach schreibt Bruno zunächst für ein kleines Fachblatt über Berliner Amateur-Fußball und hat plötzlich einen Job bei einer Investment-Firma. Zum ersten Mal in seinem Leben kommt er zu Geld. Wie sein Held staunt auch Ulrich Peltzers neuer Roman über Angebote und Weisheiten, Tricks und Traditionen, mit denen wir unserem Leben einen Sinn zu geben versuchen. Ulrich Peltzer, geboren 1956 in Krefeld, wurde für sein Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. »Das bessere Leben« (2015) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises; zuletzt erschien sein Roman »Das bist du« (2021).