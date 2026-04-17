„Wer hätte sich schon gewünscht, dass wir eine neue Extreme-Metal-Band gründen? Nun ja, vielleicht jemand, aber diesmal ist es anders, denn wir haben etwas ganz Besonderes vor …“

Die nachdenkliche Stimme gehört dem Ausnahmegitarristen Markus Vanhala, den man vielleicht von den finnischen Heavy-Metal-Größen Insomnium und Omnium Gatherum kennt.

In der neuen, düsteren Band CEMETERY SKYLINE wird Vanhala von Keyboarder Santeri Kallio, Schlagzeuger Vesa Ranta, Bassist Victor Brandt und Sänger Mikael Stanne begleitet. Richtig gelesen: Diese Herren spielen – oder spielten – in renommierten Bands wie Sentenced, Amorphis, Dimmu Borgir und Dark Tranquillity – um nur einige zu nennen.

„Früher waren meine Bands oft mit Amorphis und Dark Tranquility auf Tour, daher kenne ich Santeri und Mikael gut – und umgekehrt natürlich auch. Und wenn man eine Band mit Gothic-Einflüssen gründen will, ist es nicht weit zu Vesa oder Victor – die sind auch schon lange mit mir befreundet!“, sagt Vanhala.

Wie kam es zu dem düsteren Sound von Cemetery Skyline?

„Vor etwa vier oder fünf Jahren fing einer der Musiker an, mich zu würgen – natürlich nur sanft – und meinte: ‚Es ist Zeit … für eine neue Band!‘ Die Situation kam etwas unerwartet, aber sobald mir klar wurde, wohin dieser melancholische Weg führen würde, nickte ich zustimmend.“

„Mit CEMETERY SKYLINE betreten wir musikalisches Neuland – jene düsteren Gefilde, die uns am Herzen liegen, die wir aber bisher noch nicht erkundet haben. Und wir sind alle unglaublich aufgeregt!“

Eines der Schlüsselwörter – Goth – wurde bereits erwähnt.

„Wir alle teilen eine tiefe Liebe für Goth-Rock der 80er und 90er – egal ob eher synthielastig oder gitarrenlastig. Ihr kennt das ja von den besten Bands wie The Sisters of Mercy und Type O Negative“, erklärt Santeri Kallio, der sich das Songwriting mit Vanhala teilt.

„Aber ist CEMETERY SKYLINE eine Goth-Band? Vielleicht ein bisschen, aber das ist sicherlich nicht alles. Wenn ihr die vielseitige Musik von CEMETERY SKYLINE beschreiben wollt, dann nennt uns doch einfach Botschafter des melodischen, melancholischen und düsteren Rocks. Danke.“

„Denkt an eine Band wie Faith No More … CEMETERY SKYLINE klingt überhaupt nicht nach ihnen, aber man kann sie auch nicht einfach in eine Schublade stecken. Ich würde das Gleiche gern über uns sagen“, fügt Vanhala hinzu.

Eines steht außer Frage: Die Texte der Band sind tief in die düstere Gothic-Atmosphäre eingetaucht. Das von Stanne verfasste lyrische Konzept – Mikael verwendet auf dem gesamten Album zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Karriere einen klaren und eleganten Gesangsstil – entführt uns unwiderstehlich in die paradoxe Welt der „nordischen Einsamkeit“.

„Die Texte sind tief in der selbstgewählten Einsamkeit der nordischen Bevölkerung, ihrem antisozialen Verhalten und ihrem düsteren Humor verwurzelt … Beim Schreiben der Texte habe ich mir dieses Merkmal von uns zunutze gemacht, das man den skandinavischen Gothic-Lifestyle nennen könnte“, sagt Stanne.

„Nordic Gothic“, das erste Studioalbum von CEMETERY SKYLINE in voller Länge, erscheint im Herbst 2024. Versprochen: Das Warten lohnt sich. Es ist genauso großartig, wie ihr es euch vorstellt. Und noch viel mehr.

„Um es noch einmal zu betonen: Das Album wurde mit besonderer Sorgfalt – über fast vier Jahre hinweg – zusammengestellt. Muss ich noch mehr sagen?“, erklärt Kallio.

Wie sieht die Zukunft von Cemetery Skyline aus?

„Es wird weitere Alben und Konzerte geben“, versichert Vanhala.