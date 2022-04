Cemre & Antonio Quintett

Die Geschichte von Cemre Yilmaz und Antonio Cuadros De Béjar wurde nicht geprägt durch tausende von Konzerten und unendlichen Proben. Sie vereint der Respekt, die Liebe und Dankbarkeit, die sie für die Musik empfinden. Und dies möchten sie und ihre Band zum Ausdruck bringen, in dem sie ein Programm aus eigenem Material, eigenen Kompositionen und eigenen Texten durchkomponiert und zusammengestellt haben. Eine Liebeserklärung an die Musikrichtung, die ihnen so viel gegeben hat: der Jazz. Cemre und Antonio haben ihre Herkunftsländer verlassen und machten sich auf den Weg mit einem Koffer voller Erinnerungen und Traditionen. Beide mit dem Willen, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und diese durch ihre Kulturellen Hintergründe stark mit Jazz zu verbinden. Beide flirten mit der Musik und die Musik mit ihnen. In dieser Konstellation entsteht der kreative Prozess, der zu einer «never ending (love)Story» zu führen scheint. Ihre Musik ist geprägt von Musikalität, Virtuosität und Komplexität, jedoch mit der Leichtigkeit, die in folgender Aussage beider Künstler zu finden ist: „wir dienen der Musik - nicht umgekehrt“

Besetzung: Cemre Yilmaz - Vocals, Composition Ralf Hesse - Trumpet, Flügelhorn Antonio Cuadros De Béjar - Guitar, Composition Franco Petrocca – Bass Armin Fischer – Drums