Cemre Yilmaz goes Latin

Cemre Yilmaz, geboren und aufgewachsen in Ankara, Türkei, begann ihre musikalische Reise mit dem Studium in Graz, Österreich. Dort hatte sie die Möglichkeit, Meisterkurse bei einigen der großen Namen des Jazz wie Norma Winstone, Theo Bleckmann und Fay Claassen zu besuchen. Derzeit tritt Cemre in Stuttgart auf, unterrichtet und studiert Master Jazz Gesang.

Pianist Martin Sörös und seine Rhythmusgruppe mit Frieder Klein am E-Bass und Michael Mischl am Schlagzeug sorgen für den Zauberteppich und die exotischen Rhythmen. Heute Abend hören Sie herzerwärmende Lieder aus Süd- und Mittelamerika. Diese Veranstaltung ist natürlich für alle gedacht, aber vor allem für die Sommerkinder, die in den letzten Monaten nicht genug von den Ferien bekommen haben.

Gesang - Cemre Yilmaz

Piano - Martin Sörös

E-Bass - Frieder allein

Drums - Michael Mischl