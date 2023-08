Ceolia – Irish and Scottish Folk

„Music by hand and soul“ – so umschreiben die beiden Musiker Susanne Seitz (Gesang, Bass, Gitarre) und Claus Jahn (Irish-Bouzouki, Gesang, Gitarre, Whistle, Uilleann Pipe) ihr Repertoire. Neben traditionellem schottischem und irischem Folk entführen die überwiegend selbst komponierten Stücke und Lieder die Zuhörer in eine Welt, die zum Träumen und Genießen, aber auch zum Nachdenken einladen möchte. Schnelle Stücke wechseln sich mit tiefgründigen Balladen ab und sorgen so für ein vielfältiges und spannendes Programm. Der Name Ceolia leitet sich aus dem gälischen Wort für „Musik“ ab und kann mit „klingende Musik“ übersetzt werden. Zwar finden sich im Programm viele durch die keltische Musik beeinflusste Stücke, doch Ceolias Musik ist weit mehr als klassischer Irish Folk. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete irische Speisen. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.