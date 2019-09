Hundeliebhaber können aufatmen - am 31. Oktober kommt der "Hundeflüsterer" Cesar Millan mit seinem neuen Programm "It's All About Family" zurück nach Stuttgart. Der weltweit anerkannte und verehrte Experte in Sachen Hundeerziehung zeigt in der Porsche-Arena, wie eine glücklichere und gesündere Beziehung zwischen den Menschen und ihren vierbeinigen Begleitern möglich ist.

Schon seine Tourneen "Leader of the Pack 2014/15" und "Once Upon A Dog 2017/18" waren restlos ausverkauft. Auch in seinem neuen Edutainment-Programm "It's All About Family - Live on Tour 2019" präsentiert Cesar Millan lehrreich, interessant, mit viel Humor und gemeinsam mit seinen vier- und zweibeinigen Freunden seinem Publikum eine unterhaltsame Show, nach deren Besuch das heimische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier besser klappt. Denn Cesar Millan weiß, wie schwierig sich die Beziehung zwischen Hund und ganzer Familie gestalten kann. Im Rahmen von "It's All About Family" teilt er sein Expertenwissen mit seinem Publikum, das ihm an den Lippen hängt. Zum ersten Mal wird Cesar Millan dabei live von seinen beiden Söhnen Calvin und Andre begleitet. Cesar Millans Methoden ermöglichen eine glücklichere und gesündere Beziehung zwischen den Menschen und ihren vierbeinigen Begleitern. In seiner über 25-jährigen Arbeit mit Hunden hat er eine erfolgreiche Philosophie von Vertrauen, Respekt und Liebe entwickelt, um aggressive, ängstliche und zwangsgestörte Hunde zu resozialisieren, aber auch das alltägliche, normale Miteinander zwischen Menschen und ihrem treuen Hausgenossen zu entspannen. Wie bereits bei den vergangenen Erfolgstourneen des Hundeflüsterers führt ein Moderator in deutscher Sprache und mit viel Witz und Charme durch die Show.