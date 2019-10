Hundeliebhaber können aufatmen – „Hundeflüsterer“ Cesar Millan kommt aus den USA mit seinem neuen Programm „It’s All About Family“ zurück in die Arenen des deutschsprachigen Raums. Am 11. November 2019 ist er zu Gast in der SAP Arena.

Schon seine Tourneen „Leader of the Pack 2014/15“ und „Once Upon A Dog 2017/18“ waren restlos ausverkauft. Insgesamt 200.000 Zuschauer wohnten in den letzten Jahren seinen lehrreichen und äußerst unterhaltsamen Ausführungen zum Thema Hund und zur Spezies Mensch bei.

Auch in seiner neuen Edutainment-Show „It’s All About Family – live on Tour 2019“ präsentiert Cesar Millan gemeinsam mit seinen vier- und zweibeinigen Freunden ein unterhaltsames Programm – wie immer lehrreich, interessant und äußerst humorvoll. Nach dem Besuch der Show wird das heimische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier sicherlich besser funktionieren. Denn Cesar Millan weiß, wie schwierig sich die Beziehung zwischen Hund und Familie gestalten kann. Zum ersten Mal wird Cesar Millan bei der neuen Show live von seinen Söhnen Calvin und Andre begleitet, die beide bereits bei seinen TV-Shows zu sehen waren.

Cesar Millan ist ein weltweit anerkannter und verehrter Experte in Sachen Hundeerziehung. Seine Methoden ermöglichen eine glücklichere und gesündere Beziehung zwischen den Menschen und ihren vierbeinigen Begleitern. In seiner über 25- jährigen Arbeit mit Hunden hat Cesar Millan eine erfolgreiche Philosophie von Vertrauen, Respekt und Liebe entwickelt, um aggressive, ängstliche und zwangsgestörte Hunde zu resozialisieren, aber auch um das alltägliche, normale Miteinander zwischen Menschen und ihrem treuen Hausgenossen zu entspannen.

Sein außergewöhnliches Talent entdeckte der Hundecoach schon als Jugendlicher auf der Farm seines Großvaters in Mexiko. Heute liegt ihm ganz Hollywood zu Füßen: Stars wie Vin Diesel, Nicolas Cage, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Will Smith oder P!NK haben Cesar Millan ihre Schützlinge anvertraut. Nicht umsonst wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist ein beliebter Gast in amerikanischen TV-Shows. In Deutschland sind seine beiden TV-Serien „Der Hundeflüsterer“ auf Sixx und „Notruf Hund“ auf Nat Geo Wild zu sehen.