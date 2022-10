Fast Eddy’s Blue Band

Die Band wurde 1990 von dem Londoner Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson gegründet.

Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk, getragen von Eddys unverwechselbarer Stimme. Eddys Blues kommt aus der Seele, und jeder Bühnenauftritt ist ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power.

Der Stil der Band wird maßgeblich beeinflusst von zahlreichen Größen des Blues. Eddys eigene Songs, spiegeln sein Leben in England, den USA, in Australien und in Deutschland wider.

Die Band gastierte auf unzähligen internationalen Blues- und Jazz-Festivals und -Clubs wie dem Montreux Jazz Festival und dem Blue Balls Festival und ist als Support für Louisiana Red, Royal Southern Brotherhood, Ten Years After, Keb Mo, Buddy Guy, Hubert Sumlin, Walter Trout, Bernard Allison, Peter Green, Popa Chubby, Ana Popovic, Long John Baldry, Dr. Feelgood & The Fabulous Thunderbirds u.a. aufgetreten.

Eddy Wilkinson – Gesang, Gitarre, BluesharpJürgen Wursche – Gitarre, GesangUwe Jesdinsky – Bass, GesangJörg Schäfer – Schlagzeug