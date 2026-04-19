Chains & Whips – Fetish – Kinky – Dance & Play Event

Taucht ein in eine Welt voller Lust, Leidenschaft und spannenden Begegnungen bei der Chains & Whips.

Nach langjähriger Residenz in Berlin, feiern wir jetzt wieder Stuttgart und laden euch herzlich zu DEM EXKLUSIVSTEN Fetisch-BDSM-Szene-Event in gewohnt freundlicher, lockerer Atmosphäre ein.

INFO

Drei erstklassige DJs sorgen den ganzen Abend für treibende Beats, beste Stimmung und eine elektrisierende Atmosphäre. Dazu erwarten euch ausgewählte, heiße Show-Acts, die garantiert für Gänsehaut sorgen. Lasst euch überraschen, bleibt gespannt – denn diese Nacht hält einige intensive und unerwartete Highlights für euch bereit.

Eins ist sicher: Es wird wild, es wird heiß, und es wird unvergesslich.

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LOCATION

Künstler, wie die Rolling Stones, David Bowie und Metallica haben das LKA Longhorn zu einem legendären Ort gemacht, der Musikgeschichte geschrieben hat und immer noch eine Bühne für unvergessliche Erlebnisse bietet.

DRESSCODE

Kinky / Fetish / Sexy / Black Glamour – no streetwear!

Mask / Face Paint + Kinky / Fetish / Sexy / Black Glamour

(Un)dress to impress!