Chains & Whips

—

• Techno, Electro and Psychedelic Trance

• Show Performance / Bondage

• Dresscode: Mask / Kinky / Fetish / Latex / Leder / Lack / No Streetwear

_____________________

Taucht ein in eine Welt voller Lust, Leidenschaft und spannenden Begegnungen bei der Chains & Wips.

Nach langjähriger Residenz in Berlin, feiern wir jetzt wieder Stuttgart und laden euch herzlich zu DEM EXKLUSIVSTEN Fetisch-BDSM-Szene-Event in gewohnt freundlicher, lockerer Atmosphäre ein.

Künstler, wie die Rolling Stones, David Bowie und Metallica haben das LKA Longhorn zu einem legendären Ort gemacht, der Musikgeschichte geschrieben hat und immer noch eine Bühne für unvergessliche Erlebnisse bietet.