Champagne X-MAS

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch die legendäre Party am Heiligabend zu uns in den Perkins Park. Wie jedes Jahr starten wir ab 23:59 Uhr und feiern bis in die frühen Morgenstunden!

Und natürlich gibt´s auch von uns Geschenke: satte 50% Rabatt auf Champagner von Moët & Chandon, Veuve Clicquot und Perrier Jouët – und das die ganze Nacht bzw. solange der Vorrat reicht.

So kann man auch gerne noch die eine oder andere Flasche mit zum Weihnachtsfeiertagsbrunch bei der Family mitnehmen…..

Musikalisch packt unser Weihnachtsmann die Rute aus und spielt euch alle Hits, von „Wham“ bis „Beyonce“.

X-MAS SOUNDSYSTEM