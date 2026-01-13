Champagnerlaune - Ein heiteres Kabarettkonzert

Am Samstag 28.02.26 gestaltet das Ansbacher Kammerorchester und die Ballettschule TanzZeit Ansbach unter der Gesamtleitung von Alexander Ilg ein außergewöhnliches Konzert in der Karlshalle Ansbach.

Alexander Ilg, der "Fränkische Johann Strauss", hat für dieses Konzert ein neues Programm komponiert und knüpft damit an den großen Erfolg seines Debüts im Februar 2025 an, das von Publikum und Presse gleichermaßen begeistert aufgenommen wurde. So berichtete die FLZ, dass Ilg das Strauss’sche Vokabular mit einer arglos spielerischen Freude eloquent anwende und neue Stücke frei nach den Vorbildern modelliere - seine Märsche hätten Schneid und seine Walzermelodien Schmelz (Wirth, Thomas: Wienerisches aus Wendelstein. In: FLZ vom 25.02.25). Die Zuhörer erwartet ein spannender Konzertabend mit schwungvoller Live-Musik und mitreißenden Ballettdarbietungen. Natürlich dürfen an so einem Abend auch Werke seines berühmten Kollegen Johann Strauss nicht fehlen, die in einen kongenialen Dialog mit den Neuschöpfungen Ilgs treten. Die Sängerin Petra Piccu wird den Abend mit ihrem lyrischen Sopran abrunden und Moderatorin Renate Schneider wird das Publikum auf einen schillernden Ball im Hause Orlovsky mitnehmen und durch den Abend führen.