Champions [UA]

Ein Grafikdesigner, ein Astrophysiker und zwei Musiker kommen in den Siebzigern in ein Tonstudio… Was ein Witz hätte sein können, wird zu Musikgeschichte. Noch heute, rund fünfzig Jahre später, kann jede*r auf der Welt mindestens ein Lied der legendären Rockband Queen mitsingen. Ob »Bohemian Rhapsody«, »I Want to Break Free«, »Bicycle Race« oder »We Are the Champions«, das Repertoire der britischen Gruppierung war so divers wie ihre Mitglieder: der aus dem damaligen Sansibar stammende Sänger und Pianist Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury, Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor und Bassist John Deacon.

Viele ästhetische Denkmäler sind Queen bereits gesetzt worden, darunter eine große Hollywood-Filmproduktion aus dem Jahr 2018, die Hauptdarsteller Rami Malek als Freddie Mercury einen Oscar bescherte. Nun hat Choreograf Yaron Shamir mit einem buntgemischten Ensemble aus Schauspieler*innen und Tänzerinnen die unvergleichliche Kraft, Diversität und Theatralität des Musikwerkes dieser Ausnahmeband in eine Bühnenform gegossen – inszeniert als berauschendes Rockkonzert. Eingerahmt von all den unvergesslichen Queen-Ohrwürmern folgen wir dem Aufstieg von Rockstars und begleiten sie durch schwindelerregende Höhen und abgründige Tiefen bis zum Moment ihres größten Bühnentriumphs. Denn auch wenn das Leben im Rampenlicht oftmals einsam ist, am Ende kann es doch niemand alleine bestreiten. Lassen Sie sich mit- und aus den Sitzen reißen, denn so viel ist garantiert: They will rock you!

Inszenierung · Bühne Yaron Shamir || Kostüme Iskra Jovanović-Glavaš || Dramaturgie Michel op den Platz || Musikdramaturgie · Vocal Coaching Ulrike Härter || Jobcoaching Maria Stroppel · Luise Wald · Katharina Witte || Regieassistenz Alessandra Raffaele || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Mit Haydar Baydur · Eugen Blum · Bahattin Güngör · Nina Hoehne · Seyyah Inal · Daniel Irschik · Roswitha John · Alfhild Karle · Anne-Kathrin Killguss · David Liske · Santiago Österle · Antje Rapp · Andrea-Sophie Richter · Jochen Rominger

Tanz Justine Rouquart · Simona Semeraro

Premiere am Donnerstag, 20. April 2023 um 20:00 Uhr in der Tonne ➀

Dauer: ca. 75 Minuten, keine Pause