Chamuyando Bajito - Tango und Geschichten Diego Barral: Gesang und Geschichten, Gustavo Azamor.

Gitarre und Gesang, Ika Meipariani: Perkussion und Gesang, Gabi Keller: Querflöte und Akkordeon,Liam Wade: BassAls Chamuyando Bajito 2024 zum ersten Mal im Theater hinterm Scheuerntor auftrat, war die Begeisterung riesig. Dieses Ensemble wurde 2014 gegründet und vereinigt argentinische und europäischer Künstler, die den lebendigen Geist des Tangos einem weltweiten Publikum näherbringt. Dabei reicht das Repertoire von den gefühlvollen Melodien des traditionellen Tangos bis hin zu zeitgenössischen Interpretationen.Bezaubernde Geschichten aus einem im Jahr 2020 veröffentlichten Buch lassen die Zuhörer noch tiefer in die Welt des Tangos eintauchen lassen. Information und chamuyandobajito.com