Veränderungen überall: Eine neue digitalaffine Kundengeneration bestimmt das Geschäft, Künstliche Intelligenz ist nicht mehr Science-Fiction, Start-Ups drängen mit disruptiven Ansätzen in Märkte ein und bringen traditionelle Geschäftsmodelle durcheinander, neue Lern- und Arbeitsumgebungen werden geschaffen und der Businessplan ist bereits seit langer Zeit in der Tonne gelandet und durch innovative Methoden wie Business Model Generation, Design Thinking, Scrum und Lean Launchpad ersetzt. Unser Halbtages-Seminar gibt Ihnen für Ihr nächstes Veränderungs-Projekt innovative Werkzeuge an die Hand.

Die besten Change Management Modelle aus Theorie und Praxis

Auslöser für Veränderungen gekonnt nutzen

Ursachen für gescheiterten Wandel kennenlernen

Erfolgsfaktoren – Personal, Vision, Kommunikation, Integration, Weiterbildung, Evolution, Organisatio

Change Canvas kennenlernen und anwenden

Austausch, Diskussion und Reflektion