Nach seiner Support-Tour mit Samu Haber, bei der er vor mehreren tausend Menschen gespielt hat, geht Chanin im Oktober 2025 zum ersten Mal selbst auf Headline-Tour. Mit dabei: seine unverwechselbare Stimme, neue Songs – und die Live-Energie, die bei den bisherigen Shows für Gänsehaut gesorgt hat.

Chanin ist vieles: Musiker, Sänger, Songwriter, Komponist – und Halb-Südamerikaner. Mit seiner rauen, tiefen Stimme und der Fähigkeit, Geschichten in Musik zu übersetzen, hat sich der Wahl-Berliner in den letzten Jahren einen eigenen Platz in der deutschsprachigen Poplandschaft erspielt. Seine englischsprachigen Songs verbinden moderne Pop-Melodien mit emotionaler Ehrlichkeit und einer Tiefe, die berührt – inspiriert von Künstlern wie Hozier und Dermot Kennedy.

Seine musikalische Reise begann früh: Bereits mit 16 Jahren schrieb der aus Kaiserslautern stammende Künstler seine ersten Songs und spielte Konzerte in Pubs und auf Hochzeiten. Diese bodenständigen Anfänge legten den Grundstein für seine starke Bühnenpräsenz – die ihn später als Support-Act für Künstler wie Kelvin Jones, Mark Forster und zuletzt Samu Haber auf große Bühnen brachte.

Chanins Konzerte leben von Nähe. Mal reduziert, mal voller Dynamik, aber immer mit Haltung. Wer ihn live erlebt, merkt schnell: Hier passiert etwas Echtes. Seine Songs entfalten auf der Bühne eine besondere Wirkung – und das Publikum spürt, dass er meint, was er singt.

Bekannt wurde Chanin unter anderem durch seinen Song „Soulmate“, der in den Sozialen Medien ein breites Publikum erreichte. Aber seine Musik funktioniert nicht nur digital – sie lebt im direkten Kontakt mit dem Publikum. Zwischen den Songs geht es nicht um perfekte Abläufe, sondern um echte Momente. Musik ohne Maske.