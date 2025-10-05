Chans’Artisans, das sind der aus Frankreich stammende Sänger und Saxophonist Jean-Pierre Sailly und Gitarrist Volker Bahns. Jean-Pierre Sailly lebt und arbeitet schon viele Jahre in Reutlingen.

Volker Bahns hat es im Frühjahr 2007 aus Schleswig-Holstein nach Reutlingen verschlagen.

Jean-Pierre Sailly ist in Frankreich mit den Chansons von Yves Montand, Joe Dassin, Gilbert Bécaud und - nicht zu vergessen - Edith Piaf groß geworden. Volker Bahns kommt aus der Jazz-Ecke. Und so ist das Repertoire der Chans’Artisans eine interessante Mischung aus französischen Chansons, Swing- und BossaNova-Nummern und Evergreens, im Wesentlichen aus den 30-er bis 70-er Jahren.

Die Chans’Artisans sehen sich, wie der zweite Teil des Namens zum Ausdruck bringen soll, als Musik-Handwerker. Alles wird - ohne große technische Tricks - handgezupft und mundgeblasen. Insgesamt bevorzugen sie harmonische, eher ruhige Titel, bei denen auch die leiseren Töne nicht zu kurz kommen. Die Musik ist besonders geeignet für Konzerte und Matineen in kleinerem Rahmen (und kleineren Räumen), aber auch für die musikalische Umrahmung bei Empfängen, Ausstellungen, Lesungen und bei ähnlichen kulturellen, privaten und geschäftlichen Anlässen.