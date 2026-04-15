Chanson - Joanne Calmel

Mit ihrem neuen und dritten Solo-Programm begleitet sich die Sängerin Joanne Calmel weiterhin selbst am Klavier und teilt mit uns ein Repertoire, in dem neue Interpretationen von französischen Chansons von u.a.

Anne Sylvestre, Jacques Brel und Edith Piaf mit argentinischen Tangos, portugiesischen Fados, Lieder auf Arabisch, Jiddisch, Brasilianisch, Italienisch, Romani und Katalanisch aufeinandertreffen. Amour & Résistance – Liebe und Widerstand. Neben Liebesliedern finden sich in ihrem Programm Stücke, die Haltung zeigen: Lieder, die von den Kämpfen der Generationen ihrer Großeltern und Eltern zeugen. Lieder, die sich für Vielfalt, Gleichberechtigung, Solidarität, Menschenrechte und eine respektvolle und offene Gesellschaft einsetzen. Lieder einer anderen Zeit, die dennoch äußerst aktuell sind.