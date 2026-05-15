Chanson - PariCiel

Mit großer Leichtigkeit entführen PariCiel 'Sous le ciel de Paris' und feiern den Swing im Stil des französischen Jazz manouche und des nostalgischen Popjazz.

Bekannte französische Chansons im groovigen Gewand gehören ebenso zum Repertoire wie tanzbare Songs von Zaz und Caro Emerald, Pink Martini und The Hot Sardines.„Im Raum Stuttgart-Ludwigsburg-Backnang hat sich die fünfköpfige Band um Sängerin Astéride Krugère bereits in die Herzen einer treuen Fangemeinde gespielt. „Wer die französische Sängerin Zaz mag, ist hier ohnehin richtig. Großartig und hinreißend aber auch PariCiels Version des Amy-Winehouse Klassikers „Back To Black“, der uns hier auf Französisch als „Je broie du noir“ in die seelischen Tiefen der zu früh verstorbenen englischen Sängerin entführt.“