In der Kulturscheune [ zamma ] in Remshalden-Geradstetten findet immer donnerstags ein Bistro mit Live Musik statt; Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Musik-Beginn: 19.30 Uhr; über die Wintermonate (Oktober-Mai) sind die Musiker*innen im gemütlichen Scheunenraum in der Kulturscheune, von Juni bis September spielen die Bands auf einer Bühne.

Am 9. Juni findet die Chanson Surprise mit Barbara Weyman und Andreas Grau statt. Die Musiker spielen französische Lieder.