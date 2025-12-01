Nach ihrem fulminanten Auftritt vom Februar kommen die Kölner Jungs für eine zweite Show zwischen den Jahren nach Reutlingen.

Der unverwechselbare Stil von Chanson Trottoir kombiniert die Melancholie traditioneller französischer Chansons mit der Energie des Punk und den modernen Klängen des Indie Rock. Diese explosive Mischung schafft ein einzigartiges Erlebnis, das sowohl alte als auch neue Generationen anspricht. Ihre Auftritte sind ein Fest der Emotionen, das das Publikum in eine Welt voller Leidenschaft und Dynamik entführt. Mit einer stetig wachsenden Fangemeinde und zwei Alben im Gepäck sind Chanson Trottoir bereit, die Musikwelt weiterhin zu erobern und ihre Botschaft von Freiheit und Lebensfreude zu verbreiten.