Madrid, Paris, Köln! Und dann? Besorgt sich Quique Carrica eine Gitarre, vergisst seine Karriere als Sänger einer erfolgreichen spanischen Indie Rock Band und beginnt die Straßen der Kölner Südstadt mit seinen französischen Chansons, die er aus Paris mitgebracht hat, zu verzaubern. Schnell findet er Mitstreiter, gründet CHANSON TROTTOIR und erobert seitdem die Bühnen Kölns und Deutschlands. Die Lieder aus Paris haben sie längst durch eigene Chansons ersetzt.

Ihre Texte sind oft poetisch und erzählen Geschichten des urbanen Lebens, während ihre Melodien sowohl zum Nachdenken anregen als auch zum Tanzen einladen.