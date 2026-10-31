Le Phénomène-Tour 2026/2027.

Chanson Trottoirs neues Album sendet hoffnungsvolle Botschaften!

Einst auf den Straßen der Kölner Südstadt geboren, hat sich Chanson Trottoir zu einer der mitreißendsten Live-Formationen der Region entwickelt. Ihre Formel: Die Poesie und Melancholie französischer Chansons, aufgeladen mit der rohen Energie von Indie-Rock und Punk.

Mit ihrem dritten Studioalbum „Le Phénomène“ geht die Band jetzt auf Tour. Die neuen Songs – entstanden in Hamburg, Dortmund und Köln – klingen reifer, dichter und schieben noch kompromissloser nach vorne. Warme, mehrstimmige Gesänge treffen auf treibende Drums, knackige Bläsersätze und verspielte Synthesizer. Dazwischen blitzen surreale Geschichten auf: Vom blauen Vogel durch die Windschutzscheibe bis hin zu den vielen kleinen, aber wertvollen Phänomenen des Alltags.

Ein Konzert von Chanson Trottoir fühlt sich an wie ein Sommerabend auf den Straßen von Paris oder Madrid: warm und voller Lebensfreude. Wer Lust auf ehrliche Musik, mitreißende Live-Energie und durchgetanzte Sohlen hat, sollte sich die Band nicht entgehen lassen.