Chansonmanie ist die beste Adresse für Chanson. Und dieser ist ebenso vielfältig wie das Trio. Ob Chansons über die Liebe und deren Verlust, über Freundschaft, Abenteuer und Politik, ob zum Nachdenken oder Mitsingen – Chansonmanie präsentiert Klassiker sowie unbekannte Perlen des Genres auf musikalisch höchstem Niveau.

Sängerin und Schauspielerin Isabella Rapp interpretiert die Werke mit ihrer eigenen persönlichen Emotionalität, lässt aber auch die Erinnerung an den einzigartigen Klang der großen Diven und Chansonniers lebendig werden. Mit ihr immerzu im charmanten Dialog, der Sänger und Pianist Mathias Weibrich, der sie temperamentvoll und sensibel am Klavier begleitet. Lars Hansen am Kontrabass komplettiert das Trio und hat gern den einen oder anderen Kommentar parat, um den Anekdoten über die Chanteusen und deren Lieder und Leben die spezielle Würze zu verleihen.

Die Drei verbindet die Liebe zum Chanson und den oft unbekannten, faszinierenden Geschichten auf den Seitenstraßen der Künstlerbiographien. Handgemacht, energetisch, hingebungsvoll!

Gesang Isabella Rapp || Piano · Gesang · Musikalische Leitung Mathias Weibrich || Bass Lars Hansen