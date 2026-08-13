Chansons von A - Z

Eleonore Hochmuth singt große Chansonklassiker.

Zum Lorettofest schlägt sie einen musikalischen Bogen von Charles Aznavour über Jacques Brel, Marlene Dietrich und Hildegard Knef bis zu Zarah Leander, von Gisela Steineckert bis zu Annett Louisan.

Welche Töne auch immer anklingen, ihre Grundschwingungen sind die der Leidenschaft. Am Piano wird Eleonore Hochmuth einfühlsam vom Jazzpianisten Chris Geisler begleitet.

Lauschen Sie bei freiem Eintritt den Liedern über die Liebe und das Leben. Eleonore Hochmuth und Chris Geisler lassen für Sie "Rote Rosen" regnen, und "Wenn sie sich was wünschen dürften", wäre es, dass Sie am Ende des Abends "Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ sind.