Chansons zum träumen mit Trio Trikolore

Jörg Schemmann liebt französische Chansons – wir lieben seine Werke.

An einem musikalischen Abend bringen wir beide zusammen: Die Vollblutmusiker von Trio Trikolore bewahren und leben in ihren eigenen Arrangements der berühmten Chansons von Charles Trenet, Edith Piaf oder Juliette Greco die Ursprünglichkeit dieser Musik. Im Original pompöse und wuchtige Orchestrierungen arbeiten die Musiker zu transparenten, „transportablen“ Liedern um – so wie sie in Cafés und an Straßenecken zu hören waren: Erleben Sie die Chansons, als kleines Kunst-Stück, als Ausdrucksform sowohl des „chagrin de la vie“, des Lebenskummers, als auch der „légèreté“, der frohen Leichtigkeit, der Gelassenheit – inmitten von Jörg Schemmanns Werken ein Fest für alle Sinne.