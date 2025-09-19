Chaosbuy | Support: Senna

CHAOSBAY - NOT AFRAID TOUR 2025 | Support: SENNA

Das Progressive-Metalcore-Quartett CHAOSBAY aus Berlin startete das neue Jahr mit einer EU-UK-Supporttour für die dänische Band SIAMESE. Im Herbst werden sie selbst als Headliner ihre bis dato größten Clubs in Deutschland, Umland und sogar UK besuchen.Nach den größten Festivals (WACKEN, SUMMER BREEZE, OPEN FLAIR), Supports für ERRA, ANNISOKAY, EMIL BULLS und VENDED, vier Alben, Millionen Streams haben sie sich eine treue Followerschaft und den Ruf als eine der hochgelobtesten Live-Bands der deutschen Metal- und Prog-Szene erspielt.Die NOT AFRAID Tour soll als Fortsetzung der 2024er ARE YOU AFRAID? Tour nochmal eine Schippe draufzulegen. Selbstbewusster, erfahrener, authentischer als zuvor und virtuos wie eh und je versprechen die vier Musiker eine fulminante Show aus brutalen Riffs, virtuosen Instrumentalpassagen und catchy Songwriting zu liefern. Fans von PERIPHERY, I PREVAIL, SLEEP TOKEN und BILMURI werden definitiv auf ihre Kosten kommen.