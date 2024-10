Chaosbay - Are You Afraid? Tour 2024

Progressive Metalcore

CHAOSBAY kommen mit der ARE YOU AFRAID TOUR 2024 in ausgewählte Städte Deutschlands, sowie nach Belgien und in die Schweiz.

Special Guest: VINTA

Ein Pflichttermin für alle Fans von Rock, Metal, Core und Prog.

Mit ihren energetischen und beeindruckenden Live-Shows haben sich CHAOSBAY längst auch genre-übergreifend ihren Status als exzellente Live-Band erspielt. Und liefern seither immer wieder zeitlose Ohrwürmer, die ihresgleichen suchen.

In ihren neuen Songs verbindet die Band brutales Riffing, catchy Songwriting und djentigen Metalcore. Mit internationalem Sound und virtuosem Arrangements spielen sie definitiv in der Oberliga der deutschen Metalbands. Zeitgleich releasen sie immer wieder festivaltaugliche Hooks, die im Ohr bleiben. Inhaltlich werden auf dem neuen Album gesellschaftskritische Themen wie Klimawandel, Kriege und der Umgang einer nostalgischen Generation Y in einer überfordernden Welt behandelt.

Nach einem vollgepackten Festival-Sommer im letzten Jahr (WACKEN, SUMMER BREEZE, EUROBLAST, OPEN FLAIR uvm.) wird die Berliner Band nicht müde und schiebt zahlreiche Singles und die Ankündigung für ein neues Album nach, sowie die von der Fangemeinde langersehnte Headliner-Tour im September 2024.

Die Tour wird präsentiert von Metal.de und Morecore.de