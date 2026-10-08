Chapo102 steht für Gänsehautmomente, ehrlichen Zeilen und Songs, die im Kopf bleiben. Nach seiner ausverkauften Solo-Tour 2025 meldet sich der Hamburger zurück und wird im November und Dezember 2026 mit neuen Songs im Gepäck auf Reise durch Deutschland und die Schweiz gehen.

Mehr Gesang, mehr Melodie, Pop- und Indie-Einflüsse. Chapo102 zeigt sich musikalisch offener und persönlicher, denn je und das spiegelt sich auch in seinen Texten wider. Sie lenken den Blick gezielt ins Innere und das, ohne dabei an Energie zu verlieren. Spätestens mit gefeierten Hits wie „Ich hass dich“ zusammen mit Nina Chuba wurde deutlich, dass Chapo Geschichten erzählt, die berühren und mitreißen zugleich. Mit seinem dritten Soloalbum „Fahrt ins Blaue“, das Ende März erscheint, setzt er diesen Weg konsequent fort.

Wer Chapo102 schonmal live erlebt hat, weiß, dass ist nicht bloß ein Konzert. Das sind geteilte Momente zwischen Euphorie und Intimität. Jetzt Tickets sichern und Ende des Jahres gemeinsam mit Chapo102 ins Blaue fahren.