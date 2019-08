× Erweitern Hofmeister Dienstleistungs GmbH Charity Blogger-Flohmarkt

Gemeinsam Großartiges schaffen beim Hofmeister Charity Blogger-Flohmarkt am Samstag, 31. August 2019, in Bietigheim. Mit rund 20 Bloggern aus dem Großraum Stuttgart veranstaltet Hofmeister von 12 bis 17 Uhr einen großen Flohmarkt inklusive Selfiewall, Foodtrucks, DJ-Musik und mehr. Ganz nach dem Motto „Shoppen und Spenden“ gehen 20% der Einnahmen der Flohmarkt-Teilnehmer sowie ein weiterer Spendenanteil von Hofmeister an die DKMS. Des Weiteren findet im Rahmen der Veranstaltung eine große Typisierungsaktion statt. Mit dabei sind unter anderem: Laura von „laloublog“, die „Bauchfrauen“ Kim Hoss und Sandra Wurster, Madeleine Schön, Luisa Crashion und viele mehr.