Charity Event I Feiern für den guten Zweck I

Da es im Nachtleben oft heiß her geht, die Stimmung auf dem Höhepunkt ist und viele Menschen gemeinsam eine Sache teilen, haben wir uns Gedanken gemacht wie wir diesen Menschen, die nicht jedes Wochenende in unseren Club kommen, etwas Gutes tun können.

In Zusammenarbeit mit der Streetbunnycrew BW welche sich zur Aufgabe gemacht hat das Motorradfahren mit dem guten Zweck zu verbinden und Spenden für kranke, benachteiligte Kinder und Menschen zu sammeln, spenden wir am 02. Oktober 2019 in der Nacht zum „Tag der deutschen Einheit“, 50 % der erwirtschafteten Eintrittsgelder.

Zu jedem Spendenziel gibt es eine eigene Spendenfahrt - ein Garant dafür, dass das Geld auch wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird.

Also kommt vorbei und tanzt mit uns für den Guten Zweck!

- Gemeinsam können wir etwas bewirken!

Wir sehen uns am 02.10.2019!

Eure #PUREFAMILY & die Streetbunnycrew BW

