Charity-Flohmarkt "Kruscht & Krempel" - Der Kessel räumt den Keller leer

Charity Flohmarkt zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart

und des Fördervereins Sonnenstrahlen e.V. in Reutlingen.

Annahme der Sachspenden:

Freitag, den 21. März von 17-20 Uhr

Samstag, den 22. März von 09-18 Uhr

Verkauf ausschließlich am:

Sonntag, den 23. März von 08-16 Uhr

Haben auch Sie alte Schätze und Kuriositäten im Keller?

Dann bringen Sie uns diese als Spende vorbei und wir spenden den Verkaufserlös zu 100 Prozent an das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart und an den Förderverein Sonnenstrahlen e. V. in Reutlingen.

Annahme der Sachspenden erfolgt am Freitag, den 21. März von 17-20 Uhr und am Samstag, den 22. März von 09-18 Uhr direkt im Jugendhaus West.

Bitte beachten: Außer Kinderkleidung werden keine Textilien angenommen!

Zum Stöbern und Einkaufen einfach am Sonntag, 23. März von 08-16 Uhr vorbeikommen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Keller leer räumen, spenden, einkaufen und damit Gutes tun!