Charity-Gala 2023 – mit 4 more Friends & Uwe Spinder

Viele Traditionen sind in den letzten 3 Jahren verschwunden! Die Benefizveranstaltung der Band „4 more Friends“, die gemeinsam mit dem Mauerwerk durchgeführt wird, nicht! Wir sind wieder am Start…

Die vier Musiker Julia Gerlach, Michael Schennach, Lorant Magyar und Chris Seeger interpretieren nicht nur Rock- und Popsongs auf ihre eigene musikalische Art sondern bereiten jedes Jahr ein besonderes Programmhighlight vor. Dieses Jahr eine musikalische Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte!!

Dieses Jahr zu Gast: Uwe Spinder „Da lacht der Fußball!“

Mit über 600 Soloabenden und Auftritten bei allen bekannten Comedy- und Kabarettshows kommt mit dem Kabarettisten Uwe Spinder ein profilierter Künstler zur Charity-Gala.

Der Stuttgarter steht seit 2007 bundesweit auf den Bühnen. 2018 hat er sich komplett auf Fußball-Comedy spezialisiert und lebt seither seine größte Leidenschaft auch auf der Bühne. Stets auf Ballhöhe präsentiert er die wunderbar kuriose Welt des runden Leders mit viel Humor und jeder Menge Pointen.

So ist er auch 2024 mit seinem Kult-Comedy-Abend „Da lacht der Fußball!“ unterwegs, moderiert Vereins- und Verbandsevents, engagiert sich für den Amateurfußball und hat in Stuttgart bereits über 1000 Stadionführungen durchgeführt.

Bei der diesjährigen Charity-Gala bringt er Ausschnitte aus seinem aktuellen Tourprogramm „Da lacht der Fußball!“, ein Best-of des Fußball-Humors frei nach dem Motto: Von der Kreisklasse bis zur WM, von der Stadionwurst bis zu Neymar, vom Mauerwerk bis Wembley.

Wie immer wird der Erlös der Veranstaltung einem guten Zweck zugeführt und damit die Arbeit des Vereins „miteinander-füreinander“ unterstützt.