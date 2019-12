Charity Gala mit 4 more Friends & Gästen

Fast schon Tradition hat die Benefizveranstaltung der Band „4 more friends“, die gemeinsam mit dem Mauerwerk durchgeführt wird.

Die vier Musiker Julia Gerlach, Michael Schennach, Lorant Magyar und Chris Seeger interpretieren nicht nur Rock- und Popsongs auf ihre eigene musikalische Art sondern bereiten jedes Jahr ein besonderes Programmhighlight vor.

Auch dieses Jahr werden wir wieder besondere Gäste begrüßen können. Musikalisch wird das der Musiker „Josua Schwab“ sein. Aufgewachsen in Portugal, am blauen Meer wurden ihm verschiedene Lebensstile geradezu in die Wiege gelegt. Sein Schaffen beinhaltet eine bunte Mischung von Liedern über Freiheit, Liebe und Glaube – von Liedern über das Leben.

Als „nicht-musikalischen“ Gast dürfen Sie sich in diesem Jahr auf den Comedian, Zauberer und Improvisationskünstler Johann Theisen freuen. Der Herrenberger ist vielseitig und talentiert aber trotzdem ein Tollpatsch geblieben. Diese Mischung macht ihn so großartig und unterhaltsam…

Wie immer wird der Erlös der Veranstaltung einem guten Zweck zugeführt und damit die Arbeit des Vereins „miteinander-füreinander“ unterstützt.