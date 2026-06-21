Golf - Turnier und Sommernachtskonzert Golf, Musik & Wein 2026

Das beliebte Charity-Event „Golf, Musik & Wein“ wird 2026 um einen zusätzlichen Tag erweitert:

Am Freitag, 3. Juli 2026 lädt der Golfclub gemeinsam mit der Musikschule Unterer Neckar zu einem Erlebnis- und Aktionstag für die ganze Familie auf dem Golfplatz Bad Rappenau ein. Am Samstag, 4. Juli 2026 folgt dann der traditionelle Turniertag zugunsten des Projekts „Jedem Kind ein Instrument!“ der Musikschule Unterer Neckar, der mit einem wunderbaren Sommernachtskonzert abschließt.

Freitag, 3. Juli - Erlebnis- und Aktionstag

Unter dem Motto „Minigolf war gestern!“ steht der Tag ganz im Zeichen von Begegnung, Bewegung, Musik und Genuss. Eingeladen sind ausdrücklich Kinder, Jugendliche, Familien und alle, die den Golfsport unverbindlich kennenlernen möchten.

Ab 16.00 Uhr beginnt die Family Challenge: Interessierte können kostenlos erste Golf-Erfahrungen sammeln und gemeinsam mit erfahrenen Clubmitgliedern üben. Kleine Turniere, Preise und eine entspannte Atmosphäre machen den Nachmittag zu einem Erlebnis für alle Generationen. Um 19.00 Uhr folgt die Longest Drive Challenge als sportlicher Höhepunkt. Gesucht wird der längste Abschlag des Abends. Ab 20.00 Uhr verwandelt sich der Golfclub in eine sommerliche Party-Location: Die Band POLAROiD sorgt mit Frontmann „Piano Man Freddy“ für eine Achtzigerjahre-Kult-Party mit Live-Musik. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung im Sekretariat des Golfclub Bad Rappenau unter Tel. 07264/3666 wird gebeten.

Samstag, 4. Juli - Charity-Turnier und Sommernachtskonzert

Am Samstag, 4. Juli 2026 steht beim Golfclub Bad Rappenau der sportliche und zugleich kulturelle Höhepunkt des Charity-Wochenendes „Golf, Musik & Wein“ im Mittelpunkt.

Der traditionelle Turniertag zugunsten des Projekts „Jedem Kind ein Instrument!“ der Musikschule Unterer Neckar startet um 10.00 Uhr und richtet sich an Golferinnen und Golfer, Sponsoren sowie alle, die einen besonderen Tag auf dem Golfplatz erleben möchten. Begleitet wird das Geschehen von musikalischen Akzenten sowie kulinarischen Angeboten. Weine aus Erlenbach und Heilbronn, sogenannte Green-Wine-Stationen und die besondere Atmosphäre auf dem Platz machen den Tag zu weit mehr als einem klassischen Golfturnier – er wird zu einem Ort der Begegnung.

Gespielt wird ein Chapman Vierer – ein attraktives Spielformat, das Teamgeist, Strategie und sportliche Freude miteinander verbindet. Im Fokus steht dabei nicht nur der sportliche Wettbewerb, sondern vor allem die gemeinsame Idee, Golf, Musik und Genuss zu vereinen und damit Kindern und Jugendlichen in der Region den Zugang zur Musik zu ermöglichen. Der Erlös des Turniers unterstützt gezielt dieses Projekt, das musikalische Bildung unabhängig von finanziellen Voraussetzungen fördern möchte.

Am Abend folgt der festliche Abschluss des Wochenendes: Auf der Driving Range entsteht ein außergewöhnlicher Konzertort unter freiem Himmel. Bereits ab 18.00 Uhr beginnt die Bewirtung mit Weindegustationen der Winzer aus Erlenbach sowie kulinarischen Angeboten. Ab 19.30 Uhr sorgen Rockbands der Musikschule Unterer Neckar für die musikalische Einstimmung.

Um 21.00 Uhr beginnt das große Sommernachtskonzert: Das Sinfonieorchester der Musikschule Unterer Neckar musiziert gemeinsam mit Projektchor, Kinderchor sowie Solistinnen und Solisten. Auf dem Programm stehen bekannte Werke aus Klassik, Film und Musical, unter anderem aus „Carmen“, „Les Choristes“, „Il Postino“, „The Greatest Showman“ und „La La Land“ sowie Kompositionen von Dvořák, Queen und Verdi.

Die Driving Range wird dabei als besonderer Konzertort inszeniert: Weiß verhüllt und durch Lichtkunst in Szene gesetzt, entsteht eine stimmungsvolle Open-Air-Atmosphäre zwischen Konzert, Sommerabend und Show. Gegen 23.00 Uhr setzt ein großes Feuerwerk über dem Golfplatz den festlichen Schlusspunkt.

Die Besucher sind ausdrücklich eingeladen, den Abend ganz nach ihrem Geschmack zu genießen: mit Decke, Picknickkorb, einem Glas Wein oder einfach im Gras liegend, mitten in der Musik und unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung zum Turnier ist erforderlich und kann beim Golfclub Bad Rappenau:

Tel. 07264/3666 erfolgen. Weitere Informationen unter www.golfmusikwein.de.