Charles Lloyd Quartet

Den amerikanischen Saxofonisten Charles Lloyd mit seinen 81 Jahren noch als Erneuerer des Jazz zu bezeichnen klingt etwas paradox. Und doch sucht er unermüdlich nach neuen Wegen und Ausdrucksformen, statt seine Karriere in einem Alterswerk zusammenzufassen. "Ich nenne mich selbst einen Klangsucher", sagt Charles Lloyd. "Je tiefer ich in den Ozean der Klänge eintauche, desto mehr wird mir bewusst, dass ich immer noch tiefer und weiter tauchen muss." So gründete er 2016 erst die Alternative Country Americana Band The Marvels, nahm mit ihr ein Album mit Pedal-Steel-Gitarrensounds und der Roots-Rock-Stimme von Sängerin Lucinda Williams auf: "Vanished Gardens" - für viele Kritikerinnen eines der Spitzenalben auch den Gitarristen Marvin Sewell. "Kindred Spirits" - Seelenverwandte heißt das Programm, mit dem die vier die niemals versiegende Innovationskraft des Jazz feiern.

Charles Lloyd - saxophone

Marvin Sewell - guitar

Reuben Rogers - double bass

Eric Haralnd - drums