Charles M. Mailer & Magic McVern

Charles M. Mailer, Bandleader und Songwriter aus Würzburg und Werner „Magic McVern“ Burhop aus München zelebrieren den Blues in sparsam instrumentierter Urform "Back To The Roots" basierend auf den Erfahrungen langjähriger Touren u.a. mit den Main Isar Bloozeboyz durch die deutsche Blues- und Clubszene.

In der Tradition der Musiker, die allabendlich in den Juke Joints des Mississippi Delta oder in den Clubs von Chicago ihr Publikum kurzweilig unterhalten haben, präsentieren die zwei ein Programm, in dem den Zuhörern ein abwechslungsreiches und grooviges Menue aus eigenen Stücken (teilweise mit fränggischen Texten), handverlesenen Blues-Standards, traditionellem Country- und Texas-Blues, aber auch Ragtime, Swing und Boogie bereitet wird. Dabei spannt sich der musikalische Bogen von den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis in die Neuzeit.

Charles M. Mailer "The Preacher of Blues" strapaziert laut und ausdrucksstark seine Stimmbänder im Stil eines Dr. John, stampft den schweißtreibenden Groove auf Tapboard und Schellenreif-Pedal und zaubert auf den weißen und schwarzen Tasten des Pianos.

Werner „Magic Vern“ Burhop spielt seinen vom „Chicago-Style“ eines Little Walter oder Sony Boy Williamson inspirierten Blues authentisch an den Harps.