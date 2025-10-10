Charles M. Mailer & Magic McVern

Blues, Ragtime, Swing & Boogie

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Charles M. Mailer, Bandleader und Songwriter aus Würzburg und Werner „Magic McVern“ Burhop aus München zelebrieren den Blues in sparsam instrumentierter Urform "Back To The Roots" basierend auf den Erfahrungen langjähriger Touren u.a. mit den Main Isar Bloozeboyz durch die deutsche Blues- und Clubszene.

In der Tradition der Musiker, die allabendlich in den Juke Joints des Mississippi Delta oder in den Clubs von Chicago ihr Publikum kurzweilig unterhalten haben, präsentieren die zwei ein Programm, in dem den Zuhörern ein abwechslungsreiches und grooviges Menue aus eigenen Stücken (teilweise mit fränggischen Texten), handverlesenen Blues-Standards, traditionellem Country- und Texas-Blues, aber auch Ragtime, Swing und Boogie bereitet wird. Dabei spannt sich der musikalische Bogen von den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis in die Neuzeit.

Charles M. Mailer "The Preacher of Blues" strapaziert laut und ausdrucksstark seine Stimmbänder im Stil eines Dr. John, stampft den schweißtreibenden Groove auf Tapboard und Schellenreif-Pedal und zaubert auf den weißen und schwarzen Tasten des Pianos.

Werner „Magic Vern“ Burhop spielt seinen vom „Chicago-Style“ eines Little Walter oder Sony Boy Williamson inspirierten Blues authentisch an den Harps.

Info

Gleis 1.jpg
Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Charles M. Mailer & Magic McVern - 2025-10-10 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Charles M. Mailer & Magic McVern - 2025-10-10 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Charles M. Mailer & Magic McVern - 2025-10-10 20:00:00 Outlook iCalendar - Charles M. Mailer & Magic McVern - 2025-10-10 20:00:00 ical

Tags