Vor ein paar Jahren feierte kein anderer als Rod Stewart in einem Radio-Interview ein neues musikalisches Talent, das sehr schöne Liede geschrieben habe und zukünftig für große Dinge bestimmt sei. Gemeint war der aus Bournemouth stammende Singer und Songwriter Charlie Hole, der durch dieses Lob geradezu beflügelt wurde. Mit seinen wunderschön gearbeiteten Texten, die sich über seine spielerischen Melodien legen, gehört Charlie sicher zu den aufregendsten Sängern überhaupt. Dies zeigte sich auch beim ARTerminal no. five, als er mit seiner zugleich kraftvollen und vertrauenserweckenden Stimme sowie seinen Liedern voller Sehnsucht das Publikum begeisterte. Die Musik von Charlie Hole, der seit zehn Jahren kreuz und quer durch England und Europa tourt, ist inspiriert von Bob Dylan, Leonard Cohen und Randy Newman.