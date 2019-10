Charlotte Brandi ist als Teil des erfolgreichen Tübinger/Berliner Indie-Duos Me And My Drummer bekannt, das sie mit dem Tübinger Matze Pröllochs gegründet hat. Und in Tübingen/Reutlingen kennt man sie zusätzlich als Schauspielerin am LTT, das bei der Bandgründung eine Rolle gespielt hat.

Me And My Drummer veröffentlichte zwei Alben und zählte live zu den interessantesten deutschen Indie-Acts. Nach dem Ende der Band arbeitet Charlotte als Solo-Künstlerin weiter. Auf ihrer jüngst erschienenen Solo-LP »The Magician« erweist sie sich erneut als großartige Songwriterin, die sofort internationales Format erreicht. Drei Jahre lang, ausgelöst durch einen schweren Fußbruch und vollendet auf einem alten, restaurierten Klavier in Berlin-Neukölln, dauerte es, bis die Platte in ihrer ganzen musikalischen Schönheit und textlichen Magie zwischen Klassik und Pop, Jazz und Singer/Songwriter erstrahlen konnte.

„Komplex orchestriert, imponierend gesungen, absolut vollkommen.“

(Barbara)

„Ein Traum von einem Album.“

(Schall)

„The Magician ist kein bescheidenes Album, es ist ein großer Wurf.“

(Berliner Zeitung)

„Ihre elf Pianopop-Songs gehören derzeit zum Premium-Angebot aus deutscher Musikproduktion, sie sind eine der ersten großen Überraschungen dieses Jahrgangs.“ (dpa)

„Verbindendes Element in allen Songs ist Brandis unverwechselbare Stimme, die sich harmonisch in ihre aufwendigen und detailverliebten Arrangements einfügt und mit beeindruckender Leichtigkeit zwischen tiefen und hohen Tonlagen wechselt.“

(Missy)

„Ihr Solodebüt ist ein entschleunigtes, äußerst intelligentes Piano-Album. Die Anmut von Tori Amos, kombiniert mit der Leichtigkeit von Feist.“

(Galore)

„Es hat Pathos, es hat Drama, es hat überschäumende Lebenslust, es hat melodische Grandezza, schwärmerische Arrangements und eine fantastische Produktion.“

(Rolling Stone)

„Aus der Zeit gefallener Jazz- und Soul-Pop, um sich im

Abendkleid ins Schaumbad zu legen.“

(Musikexpress)