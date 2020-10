Charlotte & Elisabeth: Chansons aus Porzellan

Es begann vor wenigen Jahren mit dem kühnen Versuch der Ukulelistin Elisabeth Pfeiffer, Brecht/Weill-Songs sowie bald darauf auch Chansons von Brel und Kreisler für die Ukulele zu adaptieren und Charlotte Pelgen dazu als Sängerin zu gewinnen. Obwohl die Szene für dieses kleine Instrument erstaunlich breit gefächert ist, gab es das noch nicht: Niemand verband bisher literarische Tiefe derart konsequent mit leuchtender Höhe. Das Ergebnis ist so klar, so reduziert, so bereinigt von allem Firlefanz – es geht direkt ins Blut! Wenn anderes leichte oder schwere Kost ist, sind Charlotte & Elisabeth intravenös: Betörender Gesang, der zugleich ganz Erzählung ist – umwebt von filigraner Begleitung, die die Essenz der Kompositionen herausarbeitet.

„Chansons aus Porzellan“, bereits das zweite Programm des Duos, verzichtet nicht auf die Klassiker, stellt ihnen aber Neues, Ausgefallenes und weitgehend Unbekanntes von Tom Lehrer über Hildegard Knef bis hin zu Sebastian Krämer an die Seite. Aber hier klingt ja ohnehin alles wie noch nie dagewesen! Wird ein Lied so erzählt, wie Charlotte & Elisabeth das können, dann tritt sein innerster Kern zum Vorschein und steht vor dem Zuhörer, ganz fein und zerbrechlich ... wie aus Porzellan. Es gilt, ein Instrument und ein Genre völlig neu zu entdecken!

Charlotte Pelgen (Gesang) ist freiberufliche Musikerin und beschäftigt sich neben Chansons hauptsächlich mit Swing und Jazz der 1920er und 30er Jahre. In diesem Zusammenhang spezialisierte sie sich auch auf Ukulele-Spieltechniken und vergessene Lieder dieser Zeit und bringt diese mit ihrer Band “Bad MouseOrchestra” auf europäische Bühnen.

Elisabeth Pfeiffer (Ukulele) studierte klassische Gitarre und tritt seit 2016 in der Ukulelenszene europaweit in Erscheinung. Sie ist eine der wenigen Künstler*innen, die neben virtuosen Soloarrangements von Pop- und Rockklassikern auch Renaissancemusik und Neue Musik auf diesem kleinen Instrument präsentiert.