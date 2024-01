Charlotte Gneuß: „Gittersee“

1976, im Dresdner Vorort Gittersee: Karin ist 16, hütet ihre kleine Schwester und hilft der renitenten Großmutter im Haushalt, die ihrer Zeit als Blitzmädel hinterhertrauert.

Karins Vater verzwei­felt nicht nur an der Reparatur seines Škodas, sondern auch an der des Familienlebens, und Karins Mutter würde am liebsten ein ganz anderes Leben führen. Aufgehoben fühlt sich Karin bei ihrer Freundin Marie, dem einzigen Mädchen in der Klasse, das später nicht etwas machen, sondern etwas werden will: die erste Frau auf dem Mond. Und Karin ist verliebt: in ihren Freund Paul, der gerne Künstler wäre, aber im Schacht bei der Wismut arbeitet. Als Paul zu einem Ausflug aufbricht und nicht mehr zurückkommt, stehen eines Nachts zwei Männer in Stasi-Uniform vor der Tür, und Karins Welt gerät aus den Fugen.

In diesem eindringlichen Debütroman nähert sich Charlotte Gneuß schreibend der DDR, der Realität und der Utopie, in der ihre Eltern aufwuchsen und die es heute nicht mehr gibt; „Gittersee“ erzählt von einer vergangenen Welt und von der Frage, ob Unschuld möglich ist.

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023. Ausgezeichnet mit dem „aspekte“-Literaturpreis, dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2023 sowie dem Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals 2023.

„Ein sehr, sehr starkes Debüt.“ (SWR/Lesenswert)

„Faszinierend ist es, wie Charlotte Gneuß in ihrem allerdings realistisch erzählten Roman [...] sehr genau das DDR-Gefühl trifft. [...] Es ist ein literarisch überaus gelungenes Debüt.“ (Die Zeit)

CHARLOTTE GNEUß, 1992 in Ludwigsburg geboren, studierte Soziale Arbeit in Dresden, literarisches Schreiben in Leipzig und szenisches Schreiben in Berlin. Sie veröffentlicht in Literaturmagazinen, ist Gastautorin von „ZEIT Online“, war u. a. bei Textwerkstätten der Jürgen Ponto-Stiftung und der Kölner Schmiede geladen, ist Gewinnerin des Leonhard-Frank-Stipendiums für neue Dramatik und Herausgeberin der Anthologie „Glückwunsch“, die bei Hanser Berlin erschien.