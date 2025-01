Charlotte Gneuß: "Gittersee"

Erinnerungen an ein Land, das es nicht mehr gibt

Gittersee, 1976, Karin ist 16. Sie hütet ihre kleine Schwester, hilft der Großmutter im Haushalt, tröstet den Vater, versucht, die Mutter zu ersetzen und schaut stundenlang fern mit ihrer Freundin Marie. Als Karins Freund zu einem Ausflug aufbricht und nicht mehr zurückkommt, stehen in der Nacht zwei Uniformierte vor der Tür und ihre Welt gerät aus den Fugen.

Am 9. November 2024 hat sich der Mauerfall zum 35. Mal gejährt. Jenen Tag 1989 hatte Willy Brandt mit dem berühmten Satz kommentiert: „Es wächst zusammen, was zusammengehört.“ Sechs Autorinnen und Autoren geben nicht nur Einblicke in das Leben der DDR von damals, sondern schildern ebenso, welche Hoffnungen und Herausforderungen mit der Wiedervereinigung verbunden waren. Es sind sehr persönliche Geschichten, die im Rückblick - aus der jeweils individuellen Perspektive – erzählen, wie der Alltag in diesem sozialistischen Staat und die bewegenden Umbrüche der Wendezeit erlebt wurden.

Ebenso wird geschildert, wie die Menschen heute auf ihr „verschwundenes“ Land blicken, das viele geprägt hat und bis heute nachwirkt. Diese Romanreihe eröffnet einen literarischen Erinnerungsraum, der die Vielfalt der Erfahrungen und auch die Nachwirkungen dieser historischen Zeitenwende lebendig macht.