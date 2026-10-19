Charlotte Hornung: Let me poop in peace

Störung als Schwelle zwischen Zeichnung und Druckgrafik.

Vollflächige Gewebestrukturen werden von zierlichen Rüsseltieren begleitet. Geometrische Konstruktionen fordern physikalische Gesetze heraus. Zwischen Ordnung und Chaos werden Lebensweisheiten verkündet und Fragen formuliert. Ein Hybrid zwischen Log- und Tagebuch dokumentiert Atmosphären, Begegnungen und Beobachtungen – doch immer wieder entziehen sich diese Momente ihrer ungestörten Aufzeichnung.

Ausgangspunkt aller Arbeiten ist die Zeichnung und das gezielte Perturbieren dieser: Auf chinesisches Reispapier mit dem Bleistift übertragen, wird sie von Hand der Kontur entlang gerissen. Eine Schablone entsteht in organischer, nur bedingt kontrollierbarer Form; Durch Bewegung während des Scanvorgangs werden Zeichnungen verzerrt und als veränderte, digitale Dateien festgehalten.

„Let me poop in peace“ versammelt eine fragmentarische Erzählung aus Zeichnung und Grafik von Charlotte Hornung. Das Buch ist von Hand gezeichnet und eigens ins Siebdruckverfahren übersetzt. Begleitend werden in der Ausstellung Druckgrafiken und Zines aus dem Archiv gezeigt.