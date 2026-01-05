Charlotte Illinger & Trio Indigo “But Beautiful“

Samtweiche, verführerische Melodien, spitze Stakkato-Sequenzen. Die Stimme voll und warm, im nächsten Moment hüpft sie über die Oktaven.

Charlotte Illinger ist eine der profiliertesten Sängerinnen der jüngeren deutschen Jazzszene. Ihren Master hat sie an der Folkwang Hochschule in Essen gemacht, hat unter anderem beim Bundesjazzorchester oder der WDR Big Band gesungen. Mit ihrer aktuellen Band, dem Trio Indigo, ist eine belebende Formation am Start, die zwar ein Vierteljahrhundert Erfahrung im Handgepäck hat, die aber in jeder Sekunde Jazz von heute lebt.

Vor allem wenn Charlotte Illinger in den Scat–Modus wechselt, ist sie als vierte Instrumentalistin in der Band, und der Swing der 50er und 60er ist absolut heutig und hochaktuell. Der Jazzposaunist und Großmeister des Groove und Swing Nils Landgren zollt er jungen deutschen Sängerin Respekt: „Deine Stimme, dein jazziges Timbre, deine Intonation, deine klare Time und dein Feeling haben uns restlos überzeugt“.